© Utenriksdepartementet
Mona Juul.

Norsk toppdiplomat avgår efter Epstein-skandal

Publicerad 9 februari 2026 kl 07.56

Utrikes. Norges tidigare FN-ambassadör Mona Juul lämnar sin post som ambassadör efter att ha omnämnts flitigt och under mindre smickrande former i de så kallade Epstein-dokumenten. Juul spelade en nyckelroll i förhandlingarna mellan Israel och palestinierna i samband med det så kallade Osloavtalet.

Mona Juul, 66, avgår som ambassadör med omedelbar verkan. Hon har den senaste tiden tjänstgjort som Norges ambassadör i Jordanien, med ansvar även för Irak. En tillförordnad ambassadör tar nu över tills vidare.

– Det här är ett korrekt och nödvändigt beslut, säger utrikesminister Espen Barth Eide i ett uttalande från departementet.

Mona Juul är känd för att tillsammans med sin make Terje Rød-Larsen ha spelat en nyckelroll under de hemliga förhandlingarna mellan Israel och PLO som förde fram till Osloavtalet, som signerades den 13 september 1993.

I de nysläppta dokumenten rörande sexbrottslingen Jeffrey Epstein beskrivs omfattande kontakter mellan Epstein och både Mona Juul och hennes make.

Enligt dokumenten rör det sig om middagar, gemensamma resor, privata möten och ekonomiska arrangemang. Epstein ska även ha varit inblandad i parets köp av en exklusiv villa i Oslo till ett pris långt under marknadsvärdet.

– Juuls kontakt med den dömde Epstein visar på en allvarlig brist på omdöme, säger Eide och tillägger att det gör det svårt att återställa det förtroende som krävs för ett ambassadörsuppdrag.

Mona Juul är fortfarande anställd vid Utrikesdepartementet, men hennes ambassadörsuppdrag avslutas i förtid. Departementet fortsätter nu sin granskning av hennes kontakter med Epstein för att bedöma om relationerna varit förenliga med gällande regler för statligt anställda.

– Det är viktigt att förstå omfattningen av den kontakt hon haft med Epstein och om den kan ha påverkat hennes arbete som diplomat, säger Eide.

Även maken Terje Rød-Larsen utreds. Den norska ekobrottsmyndigheten Økokrim har inlett en förundersökning om relationerna mellan Epstein och flera norska toppnamn. Utrikesdepartementet har dessutom startat en ny granskning av sitt stöd till tankesmedjan International Peace Institute, som Rød-Larsen tidigare ledde.

– Det som nu framkommit är ytterst oroande. Det råder ingen tvekan om att Rød-Larsen har visat dåligt omdöme, säger Eide.

Rød-Larsen har inte kommenterat uppgifterna. En advokat uppger att han nyligen drabbats av stroke och är för sjuk för att uttala sig.

SD-toppen gick ned på knä inför bosättaren – nu hånas han utomlands

Alexander Christianssons uppvisning får nytt liv. Scenen med den svenske politikern beskrivs nu som "overklig" och "pinsamt servil". 

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning." 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.