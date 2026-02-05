Barbro bara fortsatte kräva pengar av Epstein: "Har omkring 200 supertjejer"

År 2016 skickade Barbro Ehnbom vidare en ansökan från en ung kvinna som ville bli del av nätverket BBB, visar mejl från det nya dokumentsläppet i Epsteinutredningen i USA.

Tillsammans med cv, bild och personligt brev vidarebefordrades materialet till Epstein, som under lång tid finansierat nätverket.

"Bonjour Jeffrey! Här en ung kandidat till BBB AB... men hon kan vara för upptagen redan till våren... fler kandidater kommer", skrev Ehnbom i mejlet.

Året innan hade Ehnbom bett Epstein att ta bort uppgifter om sina tidigare miljondonationer till Handelshögskolan från sin webbplats. Detta efter att Reuters uppmärksammat kopplingarna mellan Epstein och skolan, skriver Expressen.

Samtidigt fortsatte Ehnbom att tigga pengar. I februari 2016 beskrev hon situationen i ett mejl som präglades av missnöje och ekonomiska bekymmer.

"Det har faktiskt gått ett helt år sedan 'skiten träffade fläkten' på skolan, och det har inte varit särskilt roligt", skrev hon och berättade att Handelshögskolan tagit ifrån henne kontorslokaler hon tidigare haft tillgång till.

Kort därefter kom hon in på finansiering. Planen var att blåsa liv i BBB, som året innan registrerats som aktiebolag, och samla in pengar via samarbeten, rekryteringar och evenemang.

"Kanske du bara skulle kunna investera i BBB AB och bli en viktig delägare? Vi har omkring 200 supertjejer nu och mycket uppmärksamhet vilket gör nya tjejer intresserade", skrev Ehnbom till Epstein.

Kontakterna fortsatte även senare under 2016. I juli vidarebefordrades ett mejl från en person med koppling till Epstein där det framgick att han ville träffa "dina tjejer" under ett besök i New York. Ehnbom svarade att hon befann sig i Sverige men skulle försöka ordna så att en annan kvinna kunde resa över i hennes ställe.

I september samma år förmedlade Epsteins sekreterare ett meddelande från Ehnbom om att "tjejerna klarar sig ganska bra tack vare ditt stöd".