© DOJ.GOV
 

Tillkännagivandet av Epsteins självmord daterades dagen innan dödsfallet

Publicerad 8 februari 2026 kl 13.00

Utrikes. Ett federalt uttalande som tillkännager Jeffrey Epsteins död har dykt upp i nyligen publicerade dokument från USA:s justitiedepartement, men är daterat dagen innan han enligt officiella uppgifter hittades död i sin cell i New York, avslöjar Daily Mail.

Dela artikeln

Dokumentet kommer från åklagarmyndigheten i Southern District of New York och är daterat fredagen den 9 augusti 2019.

Där står att Epstein har hittats livlös och förklarats död.

Enligt fängelseloggar och den officiella tidslinjen upptäcktes Epstein först på morgonen den 10 augusti 2019, när en kriminalvårdare som delade ut frukost fann honom i cellen på Metropolitan Correctional Center på Manhattan.

”Tidigare i morse bekräftade Manhattan Correctional Center att Jeffrey Epstein, som stod inför åtal väckt av denna åklagarmyndighet för att ha ägnat sig åt sexhandel med minderåriga, hade hittats livlös i sin cell och förklarats död kort därefter”, sade dåvarande USA-åklagaren på Manhattan, Geoffrey S. Berman, i uttalandet.

Epstein, 66, satt häktad i Manhattanfängelset sedan gripandet den 6 juli 2019, misstänkt för sexhandel med minderåriga och "konspiration". Han hann vänta drygt en månad på rättegång innan han dog i häktet.

Myndigheter har tidigare uppgett att han hittades livlös strax efter 06.30 den 10 augusti. Medicinsk personal försökte återuppliva honom, men han förklarades död kort därefter.

New Yorks rättsläkare bedömde senare dödsorsaken som självmord genom hängning.

Utredningen kantades samtidigt av uppmärksammade brister. Enligt officiella granskningar genomfördes inte föreskrivna kontroller under natten och rondtider vid 03 och 05 ska ha missats.

Kameror utanför Epsteins cell ska dessutom inte ha fungerat korrekt, vilket enligt uppgifter försvårade möjligheten att fastställa en exakt tidslinje.

I de nypublicerade handlingarna finns även uppgifter om vad utredare uppgav sig ha granskat efter dödsfallet, bland annat övervakningsobservationer inne på anstalten.

Enligt dokumenten noterade FBI och justitiedepartementets inspektionspersonal material som ska ha visat en "oidentifierad figur" på väg mot våningen där Epstein satt, bland annat en mystisk orangefärgad gestalt i en trappa nära hans avdelning.

Samtidigt visar nysläppta bilder inifrån cellen mer oreda än vad som tidigare synts på bilder som myndigheterna släppt. Inga direkta blodspår syns, men i övrigt ser det ut som att strid har förekommit i rummet.

Daily Mail uppger att tidningen har sökt USA:s justitiedepartement för en kommentar.

Bild:

© DOJ

Nysläppta bilder från Epsteins cell visar tecken på strid, men visar inga synliga blodspår.

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Nya interaktiv karta visar snabba trenden. Även stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund.0 Plus

Här går asylsökarna till knivattack mot journalister

Skulle bli tårdrypande flyktingreportage. Vänstern vill ta ned klippet från nätet.0 Plus

Här är Bidens mejl där Mona Sahlins dotter pekas ut som rasist

Arton sidor plusmaterial. Ladda ned och läs mejlkonversationerna.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD-toppen gick ned på knä inför bosättaren – nu hånas han utomlands

Alexander Christianssons uppvisning får nytt liv. Scenen med den svenske politikern beskrivs nu som ”overklig” och ”pinsamt servil”.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Djursholmsman ordnade svenska flickor åt Epstein: "Jag vet hur de ska tas"

Byggde upp rekryteringsnätverk åt sexualförbrytaren. "Svenska tjejer är speciella – jag vet hur de ska tas."0 

Mer från Utrikes

Amerikanska Barsebäck dras igång igen efter 30 år i malpåse

Gör om – gör rätt.. Nedlagda kärnkraftverk sätts igång igen över hela USA.0 

Kastar in handgranat i skönhetssalong med barn i – sex skadade

Hänsynslösa dådet fångat på film.. Femåring bland offren.0 

Trump ger Orbán "totalt och fullt" stöd inför valet

Orbán varnar samtidigt EU för att försöka manipulera valresultatet.. "Håll era händer borta från våra val!"0 

Amerikanska UD: "Lämna Iran nu"

Uppmaningen till amerikanska medborgare.. USA och Iran ska samtala igen – men inget tyder på att en uppgörelse kan nås.0 

Vetenskap

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Kultur

Dilbert-skaparen och PK-kritikern Scott Adams är död. Ex-frun läste upp sista meddelandet i Adams direktsändning.0 

Ingen vill längre anlita Henrik Schyffert: "Väldigt tomt i kalendern". Åkte land och rike runt och sjöng invandringens lov.0 