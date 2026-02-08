Tillkännagivandet av Epsteins självmord daterades dagen innan dödsfallet

Dokumentet kommer från åklagarmyndigheten i Southern District of New York och är daterat fredagen den 9 augusti 2019.

Där står att Epstein har hittats livlös och förklarats död.

Enligt fängelseloggar och den officiella tidslinjen upptäcktes Epstein först på morgonen den 10 augusti 2019, när en kriminalvårdare som delade ut frukost fann honom i cellen på Metropolitan Correctional Center på Manhattan.

”Tidigare i morse bekräftade Manhattan Correctional Center att Jeffrey Epstein, som stod inför åtal väckt av denna åklagarmyndighet för att ha ägnat sig åt sexhandel med minderåriga, hade hittats livlös i sin cell och förklarats död kort därefter”, sade dåvarande USA-åklagaren på Manhattan, Geoffrey S. Berman, i uttalandet.

Epstein, 66, satt häktad i Manhattanfängelset sedan gripandet den 6 juli 2019, misstänkt för sexhandel med minderåriga och "konspiration". Han hann vänta drygt en månad på rättegång innan han dog i häktet.

Myndigheter har tidigare uppgett att han hittades livlös strax efter 06.30 den 10 augusti. Medicinsk personal försökte återuppliva honom, men han förklarades död kort därefter.

New Yorks rättsläkare bedömde senare dödsorsaken som självmord genom hängning.

Utredningen kantades samtidigt av uppmärksammade brister. Enligt officiella granskningar genomfördes inte föreskrivna kontroller under natten och rondtider vid 03 och 05 ska ha missats.

Kameror utanför Epsteins cell ska dessutom inte ha fungerat korrekt, vilket enligt uppgifter försvårade möjligheten att fastställa en exakt tidslinje.

I de nypublicerade handlingarna finns även uppgifter om vad utredare uppgav sig ha granskat efter dödsfallet, bland annat övervakningsobservationer inne på anstalten.

Enligt dokumenten noterade FBI och justitiedepartementets inspektionspersonal material som ska ha visat en "oidentifierad figur" på väg mot våningen där Epstein satt, bland annat en mystisk orangefärgad gestalt i en trappa nära hans avdelning.

Samtidigt visar nysläppta bilder inifrån cellen mer oreda än vad som tidigare synts på bilder som myndigheterna släppt. Inga direkta blodspår syns, men i övrigt ser det ut som att strid har förekommit i rummet.

Daily Mail uppger att tidningen har sökt USA:s justitiedepartement för en kommentar.