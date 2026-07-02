© SVT/Skärmavbild
 

DO utreder Göteborgs stad för "Arga apor"

Publicerad 2 juli 2026 kl 08.49

Inrikes. Socialtjänstens material "Arga apor" skulle hjälpa invandrarfamiljer i Göteborg – men väckte i stället ramaskri. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, inlett ett tillsynsärende mot socialförvaltningen Nordost i Göteborg.

Dela artikeln

Materialet består av spel och böcker där apor gestaltar olika känslor. Anställda inom förvaltningen har kritiserat det för att ha "rasistiska" undertoner.

– Att som svart jämföras med apor är ett hatbrott, sade en anställd på socialtjänsten tidigare till SVT.

Socialförvaltningen uppger att man välkomnar granskningen och ska samarbeta med DO. Förvaltningen kommer också att bistå med det underlag som efterfrågas.

– Det är viktigt frågor som kan röra diskriminering tas på största allvar, oavsett vilken diskrimineringsgrund det gäller, säger Bjarne Öhman, tillförordnad direktör i socialförvaltningen Nordost, i ett pressmeddelande.

– Tillsynsärendet är en del av DO uppdrag, och vi ser det som en viktig del i att säkerställa att vi arbetar med att förebygga och motverka diskriminering på ett långsiktigt och systematiskt sätt, uppger han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 123838295

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 123838296

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Rikspolischefens Pride-foto väcker vrede

Raseriet efter Petra Lunds HBTQ-party. "Hon är ju hjärndöd så ingen är förvånad."0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.