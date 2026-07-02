DO utreder Göteborgs stad för "Arga apor"

Materialet består av spel och böcker där apor gestaltar olika känslor. Anställda inom förvaltningen har kritiserat det för att ha "rasistiska" undertoner.

– Att som svart jämföras med apor är ett hatbrott, sade en anställd på socialtjänsten tidigare till SVT.

Socialförvaltningen uppger att man välkomnar granskningen och ska samarbeta med DO. Förvaltningen kommer också att bistå med det underlag som efterfrågas.

– Det är viktigt frågor som kan röra diskriminering tas på största allvar, oavsett vilken diskrimineringsgrund det gäller, säger Bjarne Öhman, tillförordnad direktör i socialförvaltningen Nordost, i ett pressmeddelande.

– Tillsynsärendet är en del av DO uppdrag, och vi ser det som en viktig del i att säkerställa att vi arbetar med att förebygga och motverka diskriminering på ett långsiktigt och systematiskt sätt, uppger han.