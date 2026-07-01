Rikspolischefens Pride-foto väcker vrede

Inlägget med bilderna har publicerats på rikspolischefens officiella Instagram-sida i samband med Pride i Göteborg i juni.

"Igår gick jag med i Pridetåget i Göteborg – för allas självklara rätt att vara den man är och älska den man vill", skriver Petra Lundh i inlägget.

Hon uppger vidare att det var en "fin och viktig dag tillsammans med kollegor".

"Vi är en polis för alla!" avslutar Petra Lundh.

Högerprofilen Nick Alinia har på sociala medier spridit vidare en av bilderna, där rikspolischefen leende poserar framför kameran med Pride-symboler.

"Rikspolischefen bör inte syssla med detta", skriver Alinia på X.

Inlägget har fått stor spridning och han får medhåll av många andra användare.

"Ni skulle ju sluta med sociala medier för enskilda medarbetare, Polismyndigheten. Vad hände med det? Dessutom politiskt ställningstagande vilket myndigheter inte ska syssla med. Men hon är ju hjärndöd så ingen är förvånad", lyder en kommentar.

En annan användare svarar:

"Det är därför vi inte kommer få se nån avsevärd förändring med borgarna vid rodret. Alla är de fullt dedikerade till den totala, liberala överideologin, som har skapat alla de problem vi står inför."