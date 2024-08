Dödsfienderna i gemensam protest – mot invandring

De unika scenerna utspelades i Belfast i lördags, och på videoklipp från demonstrationen som fått stor spridning på nätet syns en nordirländsk flagga, en irländsk flagga och en brittisk flagga.

Demonstrationen urartade dock i kravaller när invandringskritikerna rök ihop med vänsterextremister utanför stadshuset, rapporterar Sunday World.

Både i Nordirland och i Irland har det demonstrerats mot invandringen på sistone, och protesterna har vid flera tillfällen urartat i kravaller.

Politiker i Belfast fördömer lördagens händelser och kallar demonstranterna för en "fascistisk mobb" och "högerextrema ligister" – det senare ett uttryck som använts flitigt i England den senaste veckan för att beskriva raskravallerna där.

This is incredible. Catholics and Protestants are quite literally marching shoulder to shoulder in Belfast, Northern Ireland as they demand an end to Mass Immigration.



When these two communities are putting their differences aside and coming together, you know you’ve messed up. pic.twitter.com/L5asPGpQkn

