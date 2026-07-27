Åkesson: Svenskheten sitter i passet

SD-toppen Ludvig Aspings kommentar om "etniska svenskar i befolkningen" har väckt raseri både från vänster och från ministrar i Tidöregeringen.

Även SD-iraniern och riksdagsmannen Nima Gholam Ali Pour har reagerat och kallat utspelet "klumpigt". Han förklarar också att SD:s politik bygger på "öppen svenskhet", det vill säga att vem som helst kan bli "svensk".

Nu förtydligar Jimmie Åkesson att det är Gholam Ali Pours definition av svenskhet som gäller. Enligt SD-ledaren är det enda som spelar någon roll om man har ett svenskt pass eller inte.

– Utan det som är politiken är att svenskheten baseras på vilket medborgarskap du har, säger Åkesson till TT.

SD-ledaren kallar även Ludvig Asplings kommentar för "olycklig".

Toppföreträdare för SD har vid upprepade tillfällen den senare tiden fastslagit att man är svensk om man är svensk medborgare, och att etniska svenskar inte ska omnämnas. Samtidigt har Tidöregeringen delat ut över 200.000 medborgarskap till invandrare sedan den tillträdde. Alla dessa invandrare har därmed automatiskt blivit svenskar, enligt SD:s nya officiella definition.

I sitt vårtal i år förklarade Åkesson att svenskheten är "öppen" och vem som helst kan bli svensk bara man har rätt "värderingar".

SD-ledaren har även tidigare varit tydlig med detta.

– Är man svensk medborgare så är man svensk, sade han i en riksdagsdebatt i höstas och förklarade även att sådant som kurdiska bröllop därmed kan vara svensk kultur: