Tidöbluffen
© Pressbild, FT BILD/ARKIV
Så fort man har fått ett svenskt pass så är man svensk, enligt Jimmie Åkesson, som inte längre är intresserad av några andra definitioner av svenskhet.

Åkesson: Svenskheten sitter i passet

Publicerad 27 juli 2026 kl 07.37

Inrikes. Jimmie Åkesson upprepar nu sin och Sverigedemokraternas nya officiella partilinje – att svenskhet helt och hållet bygger på svenskt medborgarskap. Alla som har fått ett svenskt pass är därmed "svenskar". Beskedet kommer efter att SD och de andra Tidöpartierna delat ut över 200.000 nya medborgarskap till invandrare.

Dela artikeln

Tidöbluffen

Visa alla

SD-toppen Ludvig Aspings kommentar om "etniska svenskar i befolkningen" har väckt raseri både från vänster och från ministrar i Tidöregeringen.

Även SD-iraniern och riksdagsmannen Nima Gholam Ali Pour har reagerat och kallat utspelet "klumpigt". Han förklarar också att SD:s politik bygger på "öppen svenskhet", det vill säga att vem som helst kan bli "svensk".

Nu förtydligar Jimmie Åkesson att det är Gholam Ali Pours definition av svenskhet som gäller. Enligt SD-ledaren är det enda som spelar någon roll om man har ett svenskt pass eller inte.

– Utan det som är politiken är att svenskheten baseras på vilket medborgarskap du har, säger Åkesson till TT.

SD-ledaren kallar även Ludvig Asplings kommentar för "olycklig".

Toppföreträdare för SD har vid upprepade tillfällen den senare tiden fastslagit att man är svensk om man är svensk medborgare, och att etniska svenskar inte ska omnämnas. Samtidigt har Tidöregeringen delat ut över 200.000 medborgarskap till invandrare sedan den tillträdde. Alla dessa invandrare har därmed automatiskt blivit svenskar, enligt SD:s nya officiella definition.

I sitt vårtal i år förklarade Åkesson att svenskheten är "öppen" och vem som helst kan bli svensk bara man har rätt "värderingar".

SD-ledaren har även tidigare varit tydlig med detta.

– Är man svensk medborgare så är man svensk, sade han i en riksdagsdebatt i höstas och förklarade även att sådant som kurdiska bröllop därmed kan vara svensk kultur:

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 754127712

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 754127713

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter Prideterrorn: Abdul ihjälskjuten av polis

21-åringen attackerade polisen med machete. Körde in skåpbil i folkmassa under Pride.0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.