Dömd antisemit avvisad från Sweden Rock

Iraniern dömdes den 13 maj av Helsingborgs tingsrätt för tolv fall av hets mot folkgrupp, enligt nättidningen.

Åsiktsbrotten rörde antisemitiskt material som publicerats på TikTok, Youtube och Facebook mellan december 2024 och december 2025.

I materialet ska han bland annat ha förnekat Förintelsen och hyllat den nazityske ledaren Adolf Hitler.

Knappt tre veckor efter domen dök den dömde antisemiten upp som volontär på musikfestivalen Sweden Rock. På en bild poserade han i Sweden Rock-tröja med volontärbricka, enligt Bulletin.

Festivalen ska därefter ha avvisat honom från uppdraget.