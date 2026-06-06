SD:s barnporrskandal
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Michael Rubbestad.

Rubbestad ville bjuda in pedofilaktivist till SD

Publicerad 6 juni 2026 kl 10.26

Inrikes. Michael Rubbestad, som lämnat sina politiska uppdrag efter misstankar om barnpornografibrott, ville tidigare bjuda in en kvinna från Pedofil.se som föreläsare för SD. Det uppger källor för DN. En av kvinnans hjärtefrågor var att legalisera just barnporr.

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SD:s barnporrskandal

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Det var på ett utbildningsmöte som SD höll hösten 2015 som Rubbestad lade fram olika idéer inför distriktsordförandena.

Ett av hans förslag var enligt DN att låta en sexualpolitisk bloggare föreläsa för partiet. Kvinnan drev bland annat linjen att innehav av "alla typer av pornografi" skulle legaliseras – det vill säga att barnporr ska bli lagligt.

– Jag tolkade det som att hon var en vän till honom. Men jag lyckades inte få klart för mig exakt vilken relation de hade, säger "en person med insyn" till DN.

År 2012 skrev kvinnan enligt DN att "barnporr måste legaliseras". Hon fortsatte:

"Det är en väldigt kontroversiell åsikt för många, som jag argumenterat för i närmare tio års tid".

Den föreslagna föreläsaren hade enligt DN även en roll i Pedofil.se, som uppges ha som syfte att "ge den vanliga pedofilen en röst". Den fick stor uppmärksamhet 2009, bland annat eftersom en av skribenterna uppgav sig arbeta som förskollärare.

Kvinnan skrev själv på sin blogg i samband med uppmärksamheten: "Jag var en av dem som hjälpte till att få upp den här sidan."

DN skriver att det är oklart om Rubbestad kände till kvinnans bakgrund när han senare förde fram henne som tänkbar föreläsare. De andra SD-ledamöterna på mötet ska däremot inte ha känt till den.

Förslaget mötte ändå motstånd internt, eftersom kvinnan uppfattades som för lite väl vänsterliberal i HBTQ-frågor.

Enligt DN:s uppgifter tydliggjorde Richard Jomshof, då partisekreterare, efter kritiken att initiativet kommit från Rubbestad själv.

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