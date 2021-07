Rumsfeld var både den yngste och den näst äldste försvarsministern som USA haft.

Under den första vändan 1975 till 1977 var han försvarsminister under Gerald Ford, och mellan 2001 och 2006 återigen försvarsminister under George W. Bush.

Han lyftes fram som föredöme bland neokonservativa krigsentusiaster och har blivit känd för sitt försvar av krig och tortyr.

Donald Rumsfeld blev 88 år.