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Donald Trump: Jag kallade Netanyahu "helt jävla galen"

Publicerad 3 juni 2026 kl 14.28

Utrikes. Donald Trump bekräftar nu medieuppgifterna om att han kallade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu "helt jävla galen" i ett telefonsamtal. Samtidigt meddelar den amerikanske presidenten att de två kommer utmärkt överens.

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– You're fucking crazy ("du är helt jävla galen").

Så sade Donald Trump i ett telefonsamtal till Benjamin Netanyahu, enligt en artikel i amerikanska Axios som publicerades i måndags.

Bakgrunden är att Trump ska ha blivit upprörd över Israels planer på att intensifiera sina attacker mot Libanon, något som saboterar försöken att få till samtal med Iran.

Axios artikel är skriven av Barak Ravid, en israelisk veteran från IDF:s militära underrättelseenhet Unit 8200 som i dag beskriver sig som amerikansk journalist. Ravid har vid åtskilliga tillfällen av kritiker anklagats för att publicera artiklar som enligt kritikerna är beställda av Israel för att gynna Israel.

Men i en intervju i podden "Pod Force One" bekräftar Donald Trump själv att han kallade Netanyahu för "helt jävla galen".

– Jag var lite irriterad över att han hela tiden bråkade med Libanon, säger Trump i intervjun.

Han framhåller samtidigt att relationen med den israeliske ledaren fortfarande fungerar.

– Vi har arbetat väldigt bra tillsammans. Jag gillar Bibi mycket. Och jag arbetar väldigt bra med honom, säger Trump.

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