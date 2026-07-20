Pekade ut Alinia som "nazist" före sparken i ansiktet – är själv dömd våldsbrottsling

Nick Alinia hänvisar till domar som han har publicerat och skriver att Fernqvist, 40, å sent som i juni i år dömdes för brott.

År 2023 dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst för misshandel och ringa narkotikabrott. Alinia rapporterar att Fernqvist även dömts för ringa narkotikabrott 2013 och 2014.

Händelsen på första maj inträffade i samband med att Alinia och hans kameraman genomförde ett envarsgripande och höll fast den maskerade Ossian Klominek i Gamla stan. I ett videoklipp som Alinia har publicerat pekar en man, som han identifierar som Fernqvist, mot honom och säger:

– Han är nazist!

Därefter knäades Alinia i ansiktet medan han satt på huk.

Andreas Klominek, 43, har åtalats för misshandel med anledning av knäattacken, medan sonen Ossian Klominek, 18, har åtalats för ofredande. Andreas Klominek nekar till brott och hävdar att han handlade i självförsvar när han försökte hjälpa sonen, som hölls fast på marken.

Händelseförloppet fångades på film.

Knäade Nick Alinia i ansiktet – nu åtalas far och son Klominek:



"Jävla fitta – kom då!"



Men nu är vänsterextrema duon inte lika kaxig längre. https://t.co/ukuL0kKNWr — Fria Tider (@friatider) July 16, 2026

Nick Alinia beskriver Fernqvist som vänsterextremist och anser att han genom utpekandet uppviglade till våld mot honom.

"Christopher Fernqvist pekar ut mig som nazist och därefter blir jag knäad i ansiktet av hans kumpan Andreas Klominek", skriver Alinia och fortsätter:

"Att felaktigt peka ut någon som nazist inför en folkmassa för att på så vis uppvigla till våld mot denne är en vanlig metod som extremvänstern och terrorgruppen Antifa använder världen över."