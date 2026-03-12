Patrik Sjöberg och Sara Nilsson på Dumpen.

Dumpen utreds för hets mot folkgrupp

Publicerad 12 mars 2026 kl 11.44

Inrikes. Justitiekanslern har inlett en förundersökning mot pedofiljägarsajten Dumpen efter en anmälan om misstänkt hets mot folkgrupp. Ärendet gäller en kommentar om homosexuella.

Det är JK som har tagit emot en anmälan om kommentarer som skrivits i anslutning till artiklar på Dumpen mellan våren 2022 och slutet av maj 2024.

Efter en genomgång av materialet har myndigheten valt att gå vidare med en utredning gällande en av kommentarerna, som innehöll uttalanden om homosexuella.

"Bara se på hur många … det finns och ta åtminstone 95% av dem skulle absolut tänka sig ha sex med … Har själv umgåtts i dessa kretsar så jag vet. Det är helt normalt beteende", löd kommentaren enligt magasinet Paragraf, som censurerat vissa ord.

Justitiekanslern anser att formuleringarna uttrycker missaktning mot homosexuella och har därför beslutat att inleda en förundersökning om yttrandefrihetsbrott.

Kommentaren har legat kvar på sajten under längre tid. Dumpen har nu fått två veckor på sig att ta bort den. Om den inte tas bort kan ärendet drivas vidare.

Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson säger att kommentaren ska ha publicerats under en period då hon själv skötte modereringen.

– Nu har vi tagit in en redaktör som sitter med kommentarerna. Sånt ska inte finnas på vår sida. Den kommentaren är inget vi står för, säger hon till Paragraf och fortsätter:

Dumpen har nu plockat ner hela kommentarsfunktionen så det går inte kommentera alls längre, enligt Sara Nilsson.

– Vi ska inte hållas ansvarig för idioter som inte kan bete sig, säger hon till Paragraf.

Nyheter från förstasidan

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

