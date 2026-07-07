Nyans-ledaren Yüksel i våldsam turkisk uppgörelse

Fria Tider rapporterade i slutet av förra veckan att Partiet Nyans och Mikail Yüksel försöker värva invandrarröster inför valet på plats i Turkiet.

Nu rapporterar turkisk media om förvecklingarna.

En 56-årig man, Metin Görgülü, uppger enligt Sözcü att han brutalt attackerats av Yüksels far och en annan son i familjen.

Görgülü, som är skriven i Sverige, ska enligt den turkiska tidningen tidigare ha polisanmält Mikail Yüksel. När Görgülü nyligen reste till turkiska Kulu med sin familj ska bråket ha fortsatt där.

Den utpekade, Orhan Yüksel, är lokal ordförande för Nya välfärdspartiet och far till Mikail Yüksel . Även en son till Orhan Yüksel, som anges med initialerna C.Y., pekas ut för att ha deltagit i misshandeln.

Görgülü hävdar att Orhan Yüksel hotade honom på grund av anmälan mot sonen i Sverige.

– Hur kan du anmäla min son i Sverige? Jag ska visa dig, ska Orhan Yüksel ha sagt, enligt Görgülü.

Den 30 juni gick Görgülü till polisen i Kulu. Enligt honom hann det bara gå omkring tio minuter efter att han lämnat polisstationen innan han angreps av Orhan Yüksel och hans son.

– När jag förlorade medvetandet trodde de att jag var död och slutade misshandla mig. Jag kom till Turkiet, men jag är inte säker här, säger Görgülü till Sözcü.

Han uppger att två tänder slogs ut och att han fick hjärntrauma. Efter händelsen ska han också ha hotats via falska konton i sociala medier.

Orhan Yüksel nekar till att någon misshandel ska ha skett. Enligt honom var det Görgülü som kom till hans bostad och förolämpade honom.

– Vi knuffade varandra. Min son misshandlade honom absolut inte, tvärtom gick han emellan och skilde oss åt. Tidigare har han också betalat 45.000 lira i böter för att ha förolämpat min son, säger Orhan Yüksel.