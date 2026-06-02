SD:s barnporrskandal
© FT BILD/ARKIV, Riksdagen
Michael Rubbestad, till höger, var "HBT-ansvarig" i SD.

Efter barnporrkaoset: "Åkesson är spårlöst försvunnen i vanlig ordning"

Publicerad 2 juni 2026 kl 17.19

Inrikes. Sverigedemokraterna anklagas för att lägga locket på efter nyheten om att partiets riksdagsman Michael Rubbestad utreds för barnpornografibrott. Inte heller från partiledaren Jimmie Åkesson har det kommit någon kommentar.

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SD:s barnporrskandal

Michael Rubbestad har varit både vice gruppledare i riksdagen för SD och partiets jämställdhetspolitiska talesperson.

I dag lämnade han riksdagen efter att det framkommit att han utreds för barnpornografibrott.

SD:s gruppledare Linda Lindberg har bekräftat avhoppet och att det som rapporterats är "besvärande uppgifter". Men från partiledningen har det i övrigt varit tyst om skandalen.

Gustav Kasselstrand, tidigare SD-politiker och i dag partiledare för Alternativ för Sverige, är starkt kritisk till agerandet.

– SD lägger locket på. De säger att de ser ingen anledning att kommentera det här. För han har ändå redan lämnat uppdraget. Det är fortfarande oklart om han har uteslutits ur partiet och hur partiet ser på det här överhuvudtaget, säger Kasselstrand i en video på sociala medier.

Han konstaterar att Michael Rubbestad har varit drivande i att att omforma SD:s politik i en liberal riktning och försöka inkludera HBTQ i den traditionella familjepolitiken.

– Den här personen har varit HBT-ansvarig i partiet, noterar Kasselstrand och fortsätter:

– Var det inte ett ödets ironi att det är en sån person som också misstänks för barnpornografibrott?

AFS-ledaren jämför hur det gick till när han var ledare för Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), ett ungdomsförbund som han ledde och som SD bröt med helt efter att ungdomarna efterfrågat en något mer högerorienterad politik.

Samtidigt talas det inte om att utesluta Rubbestad trots att han utreds för barnpornografibrott.

– Vi blev utkastade för att vi ville stå fast vid SD:s traditionella politik, bland annat familjepolitiken. Vi var emot homoadoptioner och så vidare. Oss uteslöt man och förnedrade och karaktärsmördade. Vi behandlades som kriminella mer eller mindre, säger Gustav Kasselstrand och fortsätter:

– Men här har vi att göra med en potentiellt verklig kriminell inom något som knappast kan kallas för ett småbrott. Och då lägger man locket och säger nej, vi behöver inte kommentera det här överhuvudtaget. Ni ser de dubbla måttstockarna i behandlingen här.

Det första man borde göra är att agera med kraft, bland annat genom en uteslutning, och signalera att man tar saken på stort allvar, enligt Kasselstrand.

– Och det andra man borde göra är såklart att ifrågasätta vad tusan det är SD håller på med i de här HBTQ-frågorna, den här utsvävningen in i Pride-vänstern. Är detta verkligen rätt fokus? Och hur kommer det sig att det är just den här personen som har varit huvudansvarig för det arbetet i partiet? fortsätter han.

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