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Efter dådet: Maskerade folkmassor sätter eld på invandrares bostäder

Publicerad 10 juni 2026 kl 09.44

Utrikes. Hundratals maskerade män deltog i kravaller i Belfast i Nordirland under tisdagskvällen och natten till onsdagen. Flera bostäder tillhörande invandrare sattes i brand som en hämnd på det uppmärksammade försöket att skära halsen av en irländare mitt på gatan.

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Enligt BBC News rörde sig hundratals maskerade män, beväpnade med flaskor och tegelstenar, på gatorna.

– Ut med utlänningarna! ropade de medan de satte eld på soptunnor, bilar och även bostäder tillhörande invandrare.

En pastor i norra Belfast säger till BBC att svarta personers bostäder valdes ut i attackerna. Även bilar, en mataffär och en buss sattes i brand på olika håll.

Oroligheter rapporterades också från bland annat Newtownabbey och Portadown.

Nordirlands räddningstjänst larmades till 62 incidenter under natten, de flesta i Belfastområdet. En polisbil sattes i brand i Portadown, medan flera bilar brann i Newtownabbey. I Ballyclare attackerades en turkisk barbersalong.

"Rasbaserade pogromer"
Claire Hanna, parlamentsledamot för Belfast och ledare för Social Democratic and Labour Party, fördömer händelserna för BBC.

– Det vi ser är rasbaserade pogromer. Vi ser män gå från dörr till dörr och kräva att utlänningarna ska ut enbart på grund av deras hudfärg, säger hon.

Nordirlands försteminister Michelle O'Neill konstaterar att maskerade män har försökt bränna ut familjer ur deras hem.

Den bestialiska knivattacken inträffade i Belfast på måndagskvällen, och en video från händelsen har fått stor internationell spridning.

Klippet visar hur en afrikansk man försöker skära halsen av en irländare som ligger ner på gatan i Belfast. En annan grupp irländare ingriper och räddar mannen innan han hinner förblöda helt.

BBC rapporterade först att mannen var somalier, men det visade sig senare att han i själva verket är sudanes.

Enligt polisen tros han ha rest in i Nordirland via Irland i februari 2023, efter att först ha flugit till Dublin från Paris. Han sökte asyl och fick tillstånd att stanna i Storbritannien till 2028.

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