Efter dådet: Maskerade folkmassor sätter eld på invandrares bostäder

Enligt BBC News rörde sig hundratals maskerade män, beväpnade med flaskor och tegelstenar, på gatorna.

– Ut med utlänningarna! ropade de medan de satte eld på soptunnor, bilar och även bostäder tillhörande invandrare.

BREAKING: Protesters in Belfast are going house to house looking for migrants and evicting them. pic.twitter.com/2Dchx5sWHq — World Source News (@Worldsource24) June 9, 2026

En pastor i norra Belfast säger till BBC att svarta personers bostäder valdes ut i attackerna. Även bilar, en mataffär och en buss sattes i brand på olika håll.

Oroligheter rapporterades också från bland annat Newtownabbey och Portadown.

A Sudanese man stabbed a man repeatedly in the head and neck on a north Belfast street Monday night.



Video spread fast.



By Tuesday evening, hundreds of masked men were rioting across Belfast.



Burning a Glider bus, torching cars, setting houses on fire, and forcing families… pic.twitter.com/sF3rsQ6NWQ — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Nordirlands räddningstjänst larmades till 62 incidenter under natten, de flesta i Belfastområdet. En polisbil sattes i brand i Portadown, medan flera bilar brann i Newtownabbey. I Ballyclare attackerades en turkisk barbersalong.

"Rasbaserade pogromer"

Claire Hanna, parlamentsledamot för Belfast och ledare för Social Democratic and Labour Party, fördömer händelserna för BBC.

– Det vi ser är rasbaserade pogromer. Vi ser män gå från dörr till dörr och kräva att utlänningarna ska ut enbart på grund av deras hudfärg, säger hon.

Nordirlands försteminister Michelle O'Neill konstaterar att maskerade män har försökt bränna ut familjer ur deras hem.

Houses are being burned down in Belfast in response to yesterday's attempted beheading of a man by a Sudanese migrant.



Videos are surfacing of several HMOs (Houses in Multiple Occupation — properties frequently contracted by the UK Home Office to accommodate asylum seekers)… pic.twitter.com/X7kD94nWX9 — Remix News & Views (@RMXnews) June 9, 2026

Den bestialiska knivattacken inträffade i Belfast på måndagskvällen, och en video från händelsen har fått stor internationell spridning.

Klippet visar hur en afrikansk man försöker skära halsen av en irländare som ligger ner på gatan i Belfast. En annan grupp irländare ingriper och räddar mannen innan han hinner förblöda helt.

Här försöker somaliern skära av huvudet av en irländare – mitt på gatan:



Video som censureras på sociala medier visar bestialiska attacken.



Förbipasserande slår ner gärningsmannen: "Släpp honom, din jävla råtta!" https://t.co/8eQT7evb2m — Fria Tider (@friatider) June 9, 2026

BBC rapporterade först att mannen var somalier, men det visade sig senare att han i själva verket är sudanes.

Enligt polisen tros han ha rest in i Nordirland via Irland i februari 2023, efter att först ha flugit till Dublin från Paris. Han sökte asyl och fick tillstånd att stanna i Storbritannien till 2028.