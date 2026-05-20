© SVT
 

Efter hatstormen: Elsa Widding har fått flytta

Publicerad 21 maj 2026 kl 17.44

Inrikes. Elsa Widding har lämnat sin lägenhet i Stockholm efter att ha mottagit hot. Det berättar den tidigare SD-ledamoten i SVT – och konstaterar att det inte är värt att fortsätta med politiken under sådana förhållanden.
"Absolut inte", svarar Widding på frågan om priset är värt att betala.

Dela artikeln

Bakgrunden är omröstningen om skärpta krav för medborgarskap, där Elsa Widding och Katja Nyberg gick emot Tidöpartierna på en punkt.

Nu rapporterar SVT att Widding har tvingats flytta.

"Politikbyrån" var med när hon bar över tillhörigheter från bostaden till sitt arbetsrum i riksdagen.

Elsa Widding säger att hotbilden efter omröstningen gjorde att hon tvingades lämna sin bostad.

– Det skyller jag på Jimmie Åkesson. Nej, så ska jag väl inte säga... Men det eskalerade mycket, säger hon till Politikbyrån.

Åkesson gick efter omröstningen ut och anklagade de två tidigare SD-ledamöterna för att ha blivit "köpta" av Miljöpartiet, något som väckte hård kritik.

Widding säger att hon även utsattes för rena dödshot tidigare när hon lämnade SD, så att polisen och Säpo fick kopplas in.

– Då var det alldeles förfärligt. Det kom hem i brevlådan att de skulle skjuta mig och att jag skulle förblöda.

– Det är ett ganska högt pris man får betala, säger Elsa Widding i programmet.

På följdfrågan om det är värt det svarar hon:

– Nej, faktiskt inte. Absolut inte.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 646377796

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 646377797

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Zelenskyj: Hundra dödade eller skadade i attack mot ryskt spion-högkvarter

Presidenten tullkännager spektakulärt angrepp mot FSB. "Ryssarna måste känna att de måste få slut på det här kriget."0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.