Efter hatstormen: Elsa Widding har fått flytta

Bakgrunden är omröstningen om skärpta krav för medborgarskap, där Elsa Widding och Katja Nyberg gick emot Tidöpartierna på en punkt.

Nu rapporterar SVT att Widding har tvingats flytta.

"Politikbyrån" var med när hon bar över tillhörigheter från bostaden till sitt arbetsrum i riksdagen.

Elsa Widding säger att hotbilden efter omröstningen gjorde att hon tvingades lämna sin bostad.

– Det skyller jag på Jimmie Åkesson. Nej, så ska jag väl inte säga... Men det eskalerade mycket, säger hon till Politikbyrån.

Åkesson gick efter omröstningen ut och anklagade de två tidigare SD-ledamöterna för att ha blivit "köpta" av Miljöpartiet, något som väckte hård kritik.

Widding säger att hon även utsattes för rena dödshot tidigare när hon lämnade SD, så att polisen och Säpo fick kopplas in.

– Då var det alldeles förfärligt. Det kom hem i brevlådan att de skulle skjuta mig och att jag skulle förblöda.

– Det är ett ganska högt pris man får betala, säger Elsa Widding i programmet.

På följdfrågan om det är värt det svarar hon:

– Nej, faktiskt inte. Absolut inte.