© Ukraine's Security Service/Telegram
 

Zelenskyj: Hundra dödade eller skadade i attack mot ryskt spion-högkvarter

Scrolla för video...

Publicerad 21 maj 2026 kl 16.19

Utrikes. Ukraina uppger sig ha slagit till mot ett ryskt FSB-högkvarter i den ockuperade delen av Cherson-regionen. Enligt president Volodymyr Zelenskyj dödades eller skadades omkring 100 ryska militärer i operationen.

Dela artikeln

Attacken ska ha genomförts av specialförbandet Alfa inom Ukrainas säkerhetstjänst SBU, rapporterar Kyiv Independent.

Zelenskyj uppger också att ett ryskt luftvärnssystem av typen Pantsir-S1 förstördes. Systemet ska enligt honom vara värt upp till 20 miljoner dollar.

Presidenten anger däremot inte när attacken inträffade.

I ett inlägg på X skriver Zelenskyj att operationen genomfördes på ukrainskt territorium som tillfälligt ockuperas av Ryssland.

"Ryssarna måste känna att de måste få slut på det här kriget som är deras", skriver han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 645367089

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 645367090

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Ocensurerad film: Vilka är våldsmännen från 17 maj?

Efter brutala gängmisshandeln på nationaldagen. "Hjälp oss identifiera de tre invandrarna."0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.