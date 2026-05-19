Zelenskyj: Hundra dödade eller skadade i attack mot ryskt spion-högkvarter

Attacken ska ha genomförts av specialförbandet Alfa inom Ukrainas säkerhetstjänst SBU, rapporterar Kyiv Independent.
Zelenskyj uppger också att ett ryskt luftvärnssystem av typen Pantsir-S1 förstördes. Systemet ska enligt honom vara värt upp till 20 miljoner dollar.
Presidenten anger däremot inte när attacken inträffade.
I ett inlägg på X skriver Zelenskyj att operationen genomfördes på ukrainskt territorium som tillfälligt ockuperas av Ryssland.
"Ryssarna måste känna att de måste få slut på det här kriget som är deras", skriver han.
There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026