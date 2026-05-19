Zelenskyj: Hundra dödade eller skadade i attack mot ryskt spion-högkvarter

Attacken ska ha genomförts av specialförbandet Alfa inom Ukrainas säkerhetstjänst SBU, rapporterar Kyiv Independent.

Zelenskyj uppger också att ett ryskt luftvärnssystem av typen Pantsir-S1 förstördes. Systemet ska enligt honom vara värt upp till 20 miljoner dollar.

Presidenten anger däremot inte när attacken inträffade.

I ett inlägg på X skriver Zelenskyj att operationen genomfördes på ukrainskt territorium som tillfälligt ockuperas av Ryssland.

"Ryssarna måste känna att de måste få slut på det här kriget som är deras", skriver han.