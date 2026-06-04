Efter katastrofsiffran: Krav på att Tidö dumpar L

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, säger till Svenska Dagbladet att borgerliga väljare måste få veta att en L-röst kan bli bortkastad.

– Någonstans måste man skicka signalen: Det blir röster i papperskorgen, ni måste rösta på någon av oss andra tre, säger han.

Tre månader före valdagen är underläget för Tidösidan nästan 13 procentenheter, visar SCB-mätningen.

Även inom Sverigedemokraterna förs liknande resonemang. Riksdagsmannen Josef Fransson (SD) säger att M, KD och SD i början av augusti måste avgöra om Liberalerna fortfarande har en realistisk chans att klara spärren.

– Ligger de på 2,2 procent när det är ett par veckor innan förtidsröstningen börjar, då är det kört, och då får vi spela efter att det är kört, säger Fransson till SvD.

L har sedan förra valet tappat väljare till M, S och C – och samtidigt plockat lite från SD, enligt mätningen från SCB.