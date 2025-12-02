© President.gov.ua
 

Efter korruptionshärvan: Tidögänget skickar ny "vintermiljard" till Kiev

Publicerad 2 december 2025 kl 08.03

Du betalar. Hundratals miljarder av krigsbiståndspengarna som skickats till Ukraina kan ha försvunnit i korruption, visar de skandaler som just nu skakar Zelenskyjs regering. Nu meddelar Tidöregeringen att man skickar ytterligare ett civilt stödpaket till politikerna i Kiev – på över 1,1 miljard skattekronor.

Totalt handlar det om 1.112 miljoner kronor. Stora delar av det nya paketet riktas just mot energi och infrastruktur – de sektorer där flera stora korruptionsskandaler avslöjats.

Regeringen beskriver satsningen som ett svar på vinterns akuta behov. Enligt pressmeddelandet ska pengarna gå till energiförsörjning, reparationer, infrastruktur, reformarbete samt hälso- och sjukvård.

– Tillsammans med internationella partners utökar vi nu stödet till Ukrainas energiförsörjning. Det stärker inte bara Ukrainas motståndskraft utan hela Europas försvar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), i ett pressmeddelande.

Det nya svenska miljardpaketet presenteras samtidigt som Ukraina skakas av en rad korruptionsfall som fått stor internationell uppmärksamhet. Under hösten har både regeringstjänstemän i president Zelenskyjs närmaste krets och chefer inom energisektorn misstänkts för att ha förskingrat enorma summor av biståndet, något som lett till flera tillslag och avskedanden.

Korruptionsbekämpning är sedan länge ett av EU:s och Internationella valutafondens huvudkrav för fortsatt stöd. Trots det återkommer rapporterna om försvunna pengar, överprissatta kontrakt och höga tjänstemän som tvingas lämna sina poster.

Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med sammanlagt cirka 109 miljarder skattekronor i stöd till Kiev, varav 19,4 miljarder kronor i civilt stöd.

