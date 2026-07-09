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"Svenskarna" gripna på Cypern: Chilenare, alban och irakier

Publicerad 9 juli 2026 kl 15.57

Inrikes. "Fyra svenska män" har gripits för en brutal misshandel på Cypern, rapporterar svenska medier. Cypriotiska medier ger hela sanningen: alla är invandrare.

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De fyra 18-åringarna misstänks ha deltagit i en brutal misshandel av en 47-årig turkcypriotisk man i partyorten Ayia Napa tidigt på söndagsmorgonen.

Mannen hittades svårt skadad på Agias Mavris Street och fördes till sjukhus med bland annat hjärnblödning och skallfraktur, enligt cypriotiska medier.

I Sverige har medierna beskrivit att "fyra svenska män i 18-årsåldern" har gripits. Men i de cypriotiska mediernas rapportering framgår tydligt att de gripna visserligen reser på svenska pass, men inte är svenskar.

Cypriotiska Phile News återger nyhetsbyrån CNA:s uppgift:

"Alla tre reser med svenska pass, men deras härkomst är Albanien, Chile och Irak."

Uppgiften gäller de tre personer som först greps av polisen. Den fjärde misstänkte greps senare på Larnacas flygplats. Enligt Phileleftheros har även han svenskt pass och uppges vara av chilenskt ursprung.

Tre av de misstänkta häktades i åtta dagar av distriktsdomstolen i Famagusta. Den fjärde häktades senare i sju dagar. Polisen har enligt cypriotiska medier nu gripit samtliga fyra unga män som syns på en video från händelsen.

Myndigheterna utreder grov misshandel. Polisen uppger att det hittills inte finns tecken på att attacken hade etniska motiv, utan att den tycks ha föregåtts av ett personligt bråk.

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