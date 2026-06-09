Efter tågkaoset: Tidöförslag klubbade med minimal marginal

Riksdagsledamöter från både Tidösidan och oppositionen satt under tisdagen fast på tåget mellan Göteborg och Stockholm.

Eftersom riksdagens kvittningssystem har brakat ihop måste numera samtliga ledamöter vara på plats och rösta – och med tanke på den jämna mandatfördelningen bäddar det för dramatik vid minsta förhinder.

I de jämnaste omröstningarna under dagen vann regeringssidan med endast 172 röster mot 171. Totalt sex ledamöter saknades när besluten fattades.

Efter en stund kom flera av de försenade ledamöterna inrusande i kammaren.

Bland dagens beslut fanns regeringens vårbudget, ett nytt tiogradigt betygssystem och utmönstring av permanenta uppehållstillstånd (PUT).

När det gäller PUT-beslutet så röstade både Socialdemokraterna och Centerpartiet för regeringens linje, så just det förslaget hotades inte av tågkaoset. Tidöförslaget går ut på att försöka få invandrarna att bli svenska medborgare i stället för att fortsätta bo i landet med permanent uppehållstillstånd.