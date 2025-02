Efter valet: Merz struntar i att stänga gränsen – och bjuder in Netanyahu

– Vi kommer att hitta sätt att se till att han kan komma och lämna landet utan att gripas, säger Friedrich Merz om Netanyahu, enligt Tagesschau.

Merz, som ser ut att bli ny förbundskansler, utlovade före valet att han skulle vidta kraftiga åtgärder för att helt stänga gränsen för asylsökare och andra illegala invandrare.

Men dagen efter valet var budskapet det motsatta.

– Ingen av oss vill stänga gränsen, förklarade han i ett tal.

– Även om detta påstods ibland under valkampanjen, tillade han.

BREAKING: CDU leader breaks promises within 24 hours:



“None of us want to close the border.” pic.twitter.com/pwpEtGK8qG

— Inevitable West (@Inevitablewest) February 24, 2025