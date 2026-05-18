Ekot låter bidragsmamma såga bidragstaket: "Barnen vill mycket pengar"

Publicerad 19 maj 2026 kl 12.03

Inrikes. Statliga Sveriges Radio går nu till attack mot regeringens och SD:s plan på att införa ett bidragstak. I ett inslag i Ekot får en syrisk fyrbarnsmamma som knappt kan prata svenska såga förslaget.
– Ungdomar behöver pengar. Ibland barnen vill mycket pengar, förklarar hon.

Det föreslagna bidragstaket går ut på att invandrarfamiljer inte ska kunna plocka ut hur mycket bidrag som helst.

Tidöförslaget har som väntat stött på patrull från media, och i ett längre reportage i Ekot problematiseras det från olika vinklar.

Bland annat har Ekot pratat med en syrisk fyrbarnsmamma som man kallar Sara. Hon förklarar att det är viktigt att hon får mycket bidrag eftersom ungdomar behöver pengar.

– Ungdomar behöver pengar. De känner hela tiden att de utanför om inte går med vänner. Om jag är inte till de pengarna de ska få med pengar på fel sätt, förklarar Sara.

Enligt Sara kan barnen bli kriminella om föräldrarna inte får tillräckligt med bidrag.

– Barnen kan gå och tjuver från butiker, till exempel Ica, Willys. Eller de kan hantera med dålig människa... Ge till dem hasch eller någonting, säger hon och fortsätter:

– Ibland barnen vill mycket pengar och tänker inte att risk framme och vill bara pengar, pengar.

Riksdagen ska besluta om förslaget om ett bidragstak i slutet på maj. Bidragstaket innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt, till exempel för familjer som har fyra eller fler barn.

– Det är inte rimligt att en familj med fyra barn ska få ut mer än 46.500 skattefritt varje månad, sade socialförsäkringsminister Anna Tenje vid ett tidigare tillfälle.

