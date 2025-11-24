På landsdagarna i Örebro röstade SD med minsta möjliga marginal för partistyrelsens linje. 79 ombud ställde sig bakom en ”genomgripande reform” av lagen, medan 78 ville gå längre och ta bort den helt.

Flera motioner om att avskaffa hets mot folkgrupp hade lagts fram, men röstades alltså ned.

Kritikerna inom partiet menar att lagen i praktiken fungerar som ett verktyg för att styra åsikter och kväsa obekväma röster, och tog upp färska exempel på domar som beskrivs som absurda.

Partiledningen vill ändå behålla lagstiftningen, men "reformera" den. Enligt partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson ska SD driva på för att lagen koncentreras till just folkgrupper, inte till exempel sexuell läggning eller religiös inriktning, skriver TT.

I talarstolen försvarade riksdagsledamoten och partistyrelseledamoten Julia Kronlid SD-ledningens linje. Hon hänvisade till antisemitism.

– Med tanke på den ökande antisemitismen tycker jag att det är ett stort misstag att ta bort lagen. Det kommer att framställas helt felaktigt. Vår partiledare Jimmie Åkesson kommer att få stå i intervju efter intervju och svara på frågan ”varför gå till val på att tillåta hets mot folkgrupp”, sade hon.

Julia Kronlid, som är kristen sionist och Israel-aktivist, har tidigare uppmärksammats för en videoinspelning där hon instrueras hur SD ska utforma sin politik av en iranier som kallar sig "Yonathan Avner Ben Yisrael " och utger sig för att vara en judisk representant för Israellobbyn: