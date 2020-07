"Ellen" utreds för rasism och trakasserier

Produktionsbolaget Warner Media har startat internutredningen sedan anställda, som arbetar med showen, slagit larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Enligt flera anställda är showen "en toxisk arbetsmiljö" där medarbetarna behandlas illa, bemöts rasistiskt och utsätts för trakasserier.

Det är i huvidsak en nuvarande och tio tidigare medarbetare som anklagar showens tre producenter Ed Glavin, Mary Connelly och Andy Lassner för att skapa en mobbningskultur.

– Problemet är dessa tre ansvariga producenter, som håller i showen, som är ansvariga för alla dessa människor och som skapar kulturen och dessa känslor av mobbning och av elakhet, säger en källa till Buzzfeed.

– De tycker att alla som jobbar på The Ellen Show ska vara glada över att få jobba där. "Så om du har några problem, så kan du sluta, för vi kommer hitta någon annan som vill jobba här".

Utredningen handlar inte i första hand om showens huvudperson Ellen Degeneres, men kritik riktas även mot henne. Bland annat påstås den liberala HBTQ-profilen varje dag hitta en ny hackkyckling bland medarbetarna som hon mobbar.>

"Varje dag väljer hon [Ellen] ut någon ny att verkligen hata. Det är inte ditt fel, det är bara att härda ut den dagen och nästa dag kommer hon vara elak mot någon annan", påstås det bland annat.

De anställda är även missnöjda med att ha fått sina löner sänkta med 40 procent under coronapandemin och att Ellen hyrt in ett externt produktionsbolag, istället för sin ordinarie personal, för att producera showen från sitt hem under pandemin.