Elon Musk ska främja medborgarjournalistik

"Medan Twitter strävar efter att höja medborgarjournalistiken kommer medieeliten att göra allt för att stoppa det", twittrar Elon Musk.

Han fortsätter:

"Mainstreammedia kommer fortsätta att frodas, men ökad konkurrens från medborgarna kommer att få dem att bli mer korrekta, eftersom deras informationsoligopol rubbas."

Elon Musks löfte att införa yttrandefrihet på Twitter har fått mäktiga organisationer att starta en kampanj mot plattformen. Ett resultat av detta är att rad storföretag nu har stoppat sin annonsering på Twitter.

Mainstream media will still thrive, but increased competition from citizens will cause them to be more accurate, as their oligopoly on information is disrupted

— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022