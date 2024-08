Elon Musks serieattack mot brittiska staten: "Vad i helvete pågår?"

Elon Musk skrev häromdagen i ett inlägg att "inbördeskrig är oundvikligt" i Storbritannien, med hänvisning till de pågående raskravallerna. Utspelet har sedan tidigare fått den brittiska regeringen att reagera.

På tisdagen yttrade sig även justitieminister Heidi Alexander om saken till BBC. Hon sade att "alla bör uppmana till lugn" och att Musk i synnerhet "har ett ansvar med tanke på den enorma plattform han har".

– Om jag ska vara ärlig tycker jag att hans kommentarer är ganska bedrövliga, säger Heidi Alexander.

I detta sammanhang använder ministern ordet "deplorable" – samma ord som Hillary Clinton använde för att beskriva Trump-anhängare i ett ökänt uttalande inför presidentvalet 2016.

Den amerikanske mångmiljardären går nu till motattack inför sina 193 miljoner följare – och anklagar den brittiske premiärministern Keir Starmer för att tillämpa dubbla måttstockar.

Elon Musk delar bland annat en video från ett upplopp i Birmingham där en pub attackerades av en invandrarmobb, och frågar Starmer varför inte alla grupper skyddas i Storbritannien.

Han kallar också premiärministern för "Two-Tier Keir" vilket ungefär kan översättas till "Keir med de dubbla måttstockarna".

Musk delar också en "Family Guy"-mem och skämtar om att Storbritannien år 2030 kanske återinför dödsstraffet för kommentarer på sociala medier som ogillas av regeringen.

In 2030 for making a Facebook comment that the UK government didn’t like pic.twitter.com/UhKDLeCPJb — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024

Han återpublicerar också en annan mem som visar beväpnad polis konfrontera en kvinna på grund av vad hon uttryckt på sociala medier, med kommentaren: "Låter som dagens Storbritannien."

Sounds like that is the UK today! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024

Musk har dessutom lagt upp en video där en man grips för kommentarer han skrivit på Facebook, och jämför Storbritannien med Sovjetunionen.

Att staten tillämpar dubbla måttstockar – en för vita och en för icke-vita – har blivit en allt vanligare kritik i Storbritannien.

När polischefen i London, Mark Rowley, fick frågan om de dubbla måttstockarna av en reporter från Sky News på måndagen reagerade han genom att slita åt sig reporterns mikrofon och kasta den i marken:

WATCH: 🇬🇧 The moment Met Police Commissioner Sir Mark Rowley grabs and breaks a journalist's microphone when he is asked whether his force would stop its two-tier policing. pic.twitter.com/mJuwi5wCQH — Remix News & Views (@RMXnews) August 5, 2024

Elon Musk tar upp flera exempel på dubbla måttstockar. Bland annat publicerar han en bild på två vita män som dömts till långa fängelsestraff för att ha uttryckt sina åsikter. Vid sidan av dem syns en invandrare som kommit undan med 180 timmars samhällstjänst efter att vid upprepade tillfällen ha våldtagit en tolvårig flicka.

Mannen i mitten, Samuel Melia, avtjänar samtidigt ett tvåårigt fängelsestraff för att ha spridit klistermärken med invandringskritiska budskap.

"Vad i helvete är det som pågår?" sammanfattar Elon Musk.