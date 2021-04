En död i gatustrider mellan tjetjener och kurder i Belgien

De Standard skriver att gatustriderna blossat upp som ett led i en konfllikt mellan tjetjenska och kurdiska invandrare i Liège och Verviers. Enligt medieuppgifter ska alltihop ha handlat om en planerad uppgörelse mellan de båda grupperingarna.

I samband med den väpnade konflikten attackerades en ung tjetjensk invandrare av ett gäng kurder. Han försökte fly från platsen i bil, men hanns ikapp och blev beskjuten. Den tjetjenske mannen avled senare av sina skador.

Videoklipp som sprids i sociala medier skildrar kaoset på gatorna. Bland annat har Vlaams Belang postat ett vieoklipp som visar en man som avlossar skott från en kalashnikov. Det nationalistiska partiet är kritiskt till utvecklingen.

"Det är dags att städa upp i det här landet och skydda vårt folk". skriver de på Twitter.

Polisen uppger att de grep 28 personer för inblandning i fredagens krigslika scener i Liège. Två personer skadades i samband med det. Polisen befarar också hämndattacker under de kommande dagarna.

Schokkende beelden uit #Luik. Koerdische en Tsjetsjeense bendes vechten een conflict uit met onder andere kalasjnikovs in de straten van dit land. We moeten stoppen met weg te kijken en NU ageren voor het te laat is. Tijd om dit land op te kuisen en onze mensen te beschermen! pic.twitter.com/1OAMJf6S8N