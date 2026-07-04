En miljon insamlat till mördade polisens familj

En insamling till familjen efter den dödade svenske polisen Christian Zedig har passerat en miljon kronor. Zedig lämnar efter sig en fru och två små döttrar.

Zedig, 32, blev misshandlad till döds av en grupp afrikaner under en visning av VM-matchen mellan Norge och Elfenbenskusten. Enligt vittnen ingrep han när afrikanerna försökte starta slagsmål med svenska och norska fans.

Efter dödsfallet startade Oskar Persson en insamling till Zedigs familj. Över tusen personer har nu bidragit och summan har passerat 900.000 kronor, rapporterar Riks.

– Jag vill göra något för Christians familj. Det är omöjligt att förstå den sorg de känner. Jag vet inte om pengar kommer kunna hjälpa. Det går inte att köpa tillbaka någons liv. Men det minsta man kan göra är att starta en insamling så att frun och barnen kommer kunna ha det lättare, säger Oskar Persson till SD-kanalen.

Han beskriver responsen som mycket positiv.

Persson hoppas att pengarna ska bidra till att ge familjen bättre ekonomiska förutsättningar.

Han säger också att han tog beskedet om dödsfallet mycket hårt.

Persson uppmanar dem som har möjlighet att bidra till insamlingen.