EU går vidare med övervakningslagen chat control

Publicerad 26 november 2025 kl 13.12

EU. EU-länderna har enats om en linje i den hårt kritiserade så kallade chat control-lagstiftningen. Beslutet gör att slutförhandlingar med EU-parlamentet nu kan börja – samtidigt som kritiker varnar för fortsatt masskanning och hårdare kontroll av nätanvändare.

På onsdagsmorgonen godkände medlemsländernas ambassadörer ett kompromissförslag om en ny EU-förordning som formellt syftar till att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet, enligt ett pressmeddelande från ministerrådet.

Lagen innebär nya skyldigheter för digitala tjänster att motverka spridning av övergreppsmaterial och kontaktförsök mot barn. Nationella myndigheter ska kunna kräva att innehåll tas bort, blockeras eller – för sökmotorer – avlistas.

Enligt rådets position ska nätjättar och andra onlinetjänster tvingas göra riskbedömningar av hur deras tjänster kan missbrukas för att sprida övergreppsmaterial eller användas för grooma barn. Utifrån dessa risker ska de införa åtgärder som till exempel rapporteringsverktyg, bättre möjligheter för användare att styra vad som delas om dem och särskilda standardinställningar för barns integritet.

En stridsfråga har varit hur långt övervakningen av privat kommunikation kan gå. Kravet på obligatorisk skanning av meddelanden har nu plockats bort i kompromissförslaget. I stället öppnas för fortsatt frivillig masskanning från företagens sida. Det nuvarande undantaget som gör sådan frivillig skanning möjlig, och som annars skulle upphöra den 3 april 2026, ska förlängas.

Motståndare fortsätter tala om ”chat control” och varnar för att ingreppen i den personliga integriteten kvarstår. Den tyske piratpartisten och tidigare EU-parlamentarikern Patrick Breyer kommenterar utvecklingen i ett inlägg på X:

"Framgång! Vi har förhindrat obligatorisk chat control genom en bakdörr. . . Men anonymitetsbrytande ålderskontroller och ’frivillig’ masscanning planeras fortfarande. Kampen fortsätter nästa år."

EU-parlamentet slog fast sin linje redan i november 2023 och har drivit en mer återhållsam variant av CSAM-lagstiftningen. När medlemsländernas position nu är på plats kan förhandlingar om den slutliga lagen inledas – och en fortsatt hård dragkamp väntas mellan förespråkare för hårdare kontroll och kritiker som varnar ökad övervakning av privat kommunikation.

