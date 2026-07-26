Fortfarande på fri fot efter att ha mejat ned prideparaden i Berlin

Mannen dödade en kvinna och skadade 16 andra.

Utredarna undersöker hans förflutna, hans möjliga kopplingar till muslimska organisationer och varför Ballout, som släpptes från ungdomsfängelset först i maj, tydligen inte uppmärksammades av säkerhetsmyndigheterna tidigare, skriver Bild.

Polisen har publicerat en bild på Abdul och beskriver honom som smal, 190 cm lång med svart hår. Han ska ha varit iklädd huvtröja och vita byxor.

”Om du stöter på den här personen, närma dig inte personen under några omständigheter och undvik direktkontakt. Personen kan vara beväpnad och farlig”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Vittnen ombeds dela med sig av relevant information och foton eller videor som de tagit i samband med händelsen.