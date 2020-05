Få stockholmare har antikroppar mot covid-19

FHM samlar under åtta veckor under våren in blodprover från laboratorier i klinisk kemi och klinisk immunologi i nio regioner. Totalt samlas 1.200 prover in varje vecka för analys av antikroppar.

Analyserna för vecka 18 (totalt 1.104 analyserade prover) visar som väntat störst andel positiva antikroppstester i Stockholm. Totalt 7,3 procent av de insamlade blodproverna från personer i Stockholm var positiva i antikroppsundersökningen, vilket kan jämföras med totalt 4,2 procent i Skåne och 3,7 procent i Västra Götaland.

För att "flockimmunitet" ska uppstå måste enligt experterna någonstans mellan 40 och 70 procent av befolkningen vara immuna mot covid-19. Folkhälsomyndighetens modeller har tidigare påståtts visa att en sådan flockimmunitet är på väg i Stockholm.

– Våra modellerare tror att det kan bli flockimmunitet i Stockholm någonstans i maj, sade statsepidemiolog Anders Tegnell i norska NRK i mitten av april.

Tidigare i maj sade Tegnell istället till TT att han trodde att flockimmuniteten kunde uppnås i juni.