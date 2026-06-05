Fackförbund läxar upp svenskar om transvestiter: "Du behöver respektera det"

– För de allra flesta är det ett jättestort steg att komma ut som trans i arbetslivet, säger "Tove" Öhman i Unionens kampanjfilm.

Enligt fackförbundet kom Öhman – som jobbar som it-konsult – "ut som kvinna" för knappt fem år sedan när han var 44 år.

"Att det tog så lång tid att bli sitt verkliga jag handlade om rädsla och förnekelse", skriver Unionen.

I klippet uppger han att andra måste respektera honom som "kvinna" och förklarar för icke-transvestiter hur de ska bete sig.

– Även om du inte tycker att personen ser ut eller låter som det kön som henne säger så behöver du respektera det. För det handlar inte om dig och dina känslor utan om hen. Och om du någon gång skulle säga fel pronomen eller fel namn så be bara om ursäkt och gå vidare. Gör inte en stor sak av det, säger Öhman.

Kampanjen har fått kritik på sociala medier, där den också hånas.