Färgburkar var fulla med knark

Sex personer åtalas vid Solna tingsrätt för bland annat synnerligen grova narkotikabrott.

Utredningen började efter att tullkriminalen upptäckt en lastpall med 138 kilo cannabisharts från Spanien på en godsterminal i Södertälje.

Spåren ledde till ombyggda bilar, krypterade appar och flera kurirer. Två polska chaufförer stoppades vid Öresundsbron med 32 kilo kokain i ett dolt utrymme i en kyltrailer. Samma lastbil misstänks även ha fört in 82 kilo kokain som senare hittades i Stockholm.

– Det var lastbilen som gjorde att vi fick upp ögonen för ett annat kriminellt gäng. När fordonet med kokainet anlände till ett lager i Bålsta öppnades grindarna av en nu 36-årig man som vi rätt snart förstod var en ledande organisatör, säger Linnea Schoug, insatsledare på Tullverkets kriminalavdelning Öst.

Enligt Tullverket styrdes nätverket av tre personer med olika roller. En 36-årig man pekas ut som ledare, medan en 32-åring ska ha hjälpt till att lägga ut uppdrag till kurirer. En 27-årig misstänkt organisatör har gripits i Finland och dömts till elva års fängelse.

En 23-årig man greps efter misstankar om att ha distribuerat kokain och cannabis. I hans bil hittades nästan 19 kilo cannabisharts.

Senare ledde spaningen vidare till en 41-årig hantverkare. Tullkriminalen såg hur en säck lastades ur hans firmabil i ett skogsparti i Solna. Den innehöll 100 paket cannabis med en vikt på 9,53 kilo.

Två dagar senare greps mannen i en livsmedelsbutik i västra Stockholm.

– En tulltjänsteman beslutar att ta mobilen ur handen på honom i öppet läge innan han hinner stänga av den. Samtidigt som detta sker så grips 41-åringen av flera tjänstemän, säger Linnea Schoug.

När firmabilen genomsöktes hittades cannabisharts i färgburkar. Det fanns också narkotika i sopsäckar och i en påse med gips. Totalt rörde det sig om drygt 18 kilo.

Tullverkets operation har hittills lett till beslag av nästan 310 kilo cannabis, runt 116 kilo kokain, drygt 51 kilo amfetamin och 34.000 narkotikaklassade tabletter. Gatuvärdet beräknas till cirka 168 miljoner kronor.

Totalt har 14 personer dömts till sammanlagt 82 års fängelse. Ytterligare sex personer åtalades på tisdagen.