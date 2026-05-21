© Tullverket
 

Färgburkar var fulla med knark

Publicerad 26 maj 2026 kl 17.57

Inrikes. Tullverket har avslöjat ett internationellt nätverk som misstänks ha smugglat och distribuerat stora mängder narkotika i Stockholmsområdet. Bland annat hittades knark gömt i färgburkar i en hantverkarbil.

Dela artikeln

Sex personer åtalas vid Solna tingsrätt för bland annat synnerligen grova narkotikabrott.

Utredningen började efter att tullkriminalen upptäckt en lastpall med 138 kilo cannabisharts från Spanien på en godsterminal i Södertälje.

Spåren ledde till ombyggda bilar, krypterade appar och flera kurirer. Två polska chaufförer stoppades vid Öresundsbron med 32 kilo kokain i ett dolt utrymme i en kyltrailer. Samma lastbil misstänks även ha fört in 82 kilo kokain som senare hittades i Stockholm.

– Det var lastbilen som gjorde att vi fick upp ögonen för ett annat kriminellt gäng. När fordonet med kokainet anlände till ett lager i Bålsta öppnades grindarna av en nu 36-årig man som vi rätt snart förstod var en ledande organisatör, säger Linnea Schoug, insatsledare på Tullverkets kriminalavdelning Öst.

Enligt Tullverket styrdes nätverket av tre personer med olika roller. En 36-årig man pekas ut som ledare, medan en 32-åring ska ha hjälpt till att lägga ut uppdrag till kurirer. En 27-årig misstänkt organisatör har gripits i Finland och dömts till elva års fängelse.

En 23-årig man greps efter misstankar om att ha distribuerat kokain och cannabis. I hans bil hittades nästan 19 kilo cannabisharts.

Senare ledde spaningen vidare till en 41-årig hantverkare. Tullkriminalen såg hur en säck lastades ur hans firmabil i ett skogsparti i Solna. Den innehöll 100 paket cannabis med en vikt på 9,53 kilo.

Två dagar senare greps mannen i en livsmedelsbutik i västra Stockholm.

– En tulltjänsteman beslutar att ta mobilen ur handen på honom i öppet läge innan han hinner stänga av den. Samtidigt som detta sker så grips 41-åringen av flera tjänstemän, säger Linnea Schoug.

När firmabilen genomsöktes hittades cannabisharts i färgburkar. Det fanns också narkotika i sopsäckar och i en påse med gips. Totalt rörde det sig om drygt 18 kilo.

Tullverkets operation har hittills lett till beslag av nästan 310 kilo cannabis, runt 116 kilo kokain, drygt 51 kilo amfetamin och 34.000 narkotikaklassade tabletter. Gatuvärdet beräknas till cirka 168 miljoner kronor.

Totalt har 14 personer dömts till sammanlagt 82 års fängelse. Ytterligare sex personer åtalades på tisdagen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 694782638

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 694782639

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

"Är du döende? – Dagens ETC gottade sig åt Dumpen-Saras cancer

Vänstertidningen klandras. Publicerade detaljerade sekretessbelagda uppgifter om Sara Nilssons "metastaserade tarmcancer" i "palliativt skede".0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.