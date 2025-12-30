Federala myndigheter trappar upp mot somalier i Minnesota

Operationen leds av Department of Homeland Security (DHS), som beskriver åtgärderna som både omfattande och långtgående.

I ett uttalande på sociala medier slår DHS fast att myndigheten nu riktar in sig på vad man kallar en utbredd och systematisk bedrägeriverksamhet i delstaten.

"Vi kommer att slå ut den omfattande bedrägeriverksamhet som plågar Minnesota", skriver myndigheten.

Enligt DHS har flera parallella utredningar redan lett till ett betydande antal gripanden och åtal. Myndigheten understryker att insatsen är långt ifrån avslutad och att ytterligare åtgärder väntas inom den närmaste tiden.

Syftet med operationen är, enligt DHS, att stoppa aktörer som ”lurar det amerikanska folket” och att helt rensa ut de kriminella nätverk som misstänks ligga bakom bedrägerierna.

Hur många personer som totalt kan komma att beröras av insatsen har dock ännu inte offentliggjorts.

Samtidigt säger medieprofilen Tucker Carlson att Minnesota har förändrats till det sämre sedan området togs över av somalier.

– Åk dit och titta själv. Städer byggda av svenskar – prydliga, lite tråkiga. säger han i sin podd och tillägger:

– Är det så nu? Nej, det är smutsigt och farligt.

Fox News Digital uppger att både DHS och immigrationsmyndigheten ICE har kontaktats för kommentarer om de pågående utredningarna. Myndigheterna har hittills avstått från att lämna ytterligare information.

Minnesota beskrivs nu som centrum för en av de största federala bedrägeriutredningarna i USA på senare tid. Enligt federala företrädare väntas fler insatser och rättsliga åtgärder framöver.