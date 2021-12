Fem utvisas efter stöldvåg av bilar

De fem männen tillhör enligt polisen ett stort internationellt brottsnätverk från Östeuropa som står bakom över 50 bilstölder i Sverige under 2021. De har även begått liknande brott i på andra håll i Europa.

Stöldturnén tog slut i september när gränspolisen i Stockholm, tillsammans med andra enheter, grep männen när de försökte föra ut två bilar i Nynäshamn. De hade då varit i landet i drygt ett dygn.

Allt började med att Larmtjänst kontaktade polisen tidigare i år när de såg att vissa modeller av bilmärkena Lexus och Mazda stals oftare än tidigare. Informationen var att tjuvarna stal flera bilar under några dygn för att sedan göra ett uppehåll under ett par veckor, för att sedan återkomma. Mönstret upprepades under flera månader och minst 50 bilar stals på samma sätt.

Polisen säkrade dna på en av de påträffade bilarna. Det tillhörde en person från Östeuropa som begått liknande brott tidigare. Gränspolisen i Stockholm som är specialiserade på internationella brottsnätverk ledde utredningen. De började kartlägga nätverket och hittade snabbt flera personer som varit i Sverige vid tiden för stölderna.

Stöldligan åkte senare in via en hamn i södra Sverige och stal två fordon samma natt i Boråstrakten. Kvällen efter försökte två av dem åka ut med bilarna via hamnen i Nynäshamn. Bilarna var försedda med utländska skyltar, registreringsbevis och nycklar till bilarna. Övriga tre personer befann sig i närheten för att övervaka platsen och se till att de stulna fordonen kom med på färjan. Deras plan var enligt polisen att de skulle stanna för att stjäla ytterligare två fordon, något som stoppades då samtliga greps i polisens koordinerade insats.

I bilen som sällskapet hade rest in med hittades brottsverktygen de använt till stölderna och även tillbehör för att stjäla ytterligare två fordon. De har använt så kallad KPD, Key Program Device, ett verktyg som stoppas in i bilens OBD-uttag och som inom några sekunder skapar ny nyckel till bilen.

Samtliga fem personer dömdes till fängelse och utvisning för stöld eller häleri av de två tillgripna fordonen och tre av dem även för förberedelse för stöld av ytterligare två fordon.