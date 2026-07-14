Försökte skära halsen av femårig flicka på lekplats

Attacken inträffade på måndagen i Furutorpsparken på måndagen. Flickan påträffades skadad av polisen och fördes till sjukhus med stick- eller skärskador.

Vittnen uppger för Helsingborgs Dagblad att flickan hade skador i eller runt halsen.

Region Skåne uppgav tidigare att flickan vårdades för allvarliga skador. På tisdagen var hennes tillstånd stabilt.

Kort efter att polisen kommit till platsen greps en pojke i närområdet. Han blev dock inte kvar som gripen. Med hänvisning till hans låga ålder överlämnades han i stället till sociala myndigheter.

– Det handlar om unga personer, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren till TV4.

Enligt uppgifter till Aftonbladet sprang pojken från lekplatsen och ringde därefter själv 112 för att berätta vad han hade gjort.

Attacken ska ha varit oprovocerad, och i nuläget finns ingen känd koppling mellan honom och flickan.

Polisen har gjort tekniska fynd på platsen men vill inte säga om något tillhygge har hittats. Händelsen rubriceras som försök till mord.