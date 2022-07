Fick apkoppor efter pridesex med flera män – skyller på "systemet"

Publicerad 25 juli 2022 kl 16.50

Inrikes. Sebastian Kohn kommer från Sverige och jobbar som folkhälsoexpert hos George Soros i New York. Nu berättar han om hur han smittades av apkoppor efter att ha haft sex med en rad olika män under Pride i New York.