Fick inte jobbet – anmäler företaget för "rasism"

Företaget sökte personal till en engelskspråkig tjänst inom kundrelationer. Kvinnan uppger att engelska är hennes förstaspråk, att hon har studerat i Skottland och att hon har bott och arbetat i England och Irland.

I platsannonsen efterfrågades mycket god engelska och minst två års erfarenhet från bland annat kundservice, support eller försäljning. När kvinnan senare fick avslag uppgav företaget enligt anmälan att man helst ville hitta någon med engelska som modersmål från Storbritannien.

Enligt kvinnan stod det inte i annonsen att den sökande måste vara brittisk eller ha engelska som modersmål. Hon misstänker att företaget inte granskade hennes ansökan ordentligt.

"Jag tror att de inte valde mig för att jag är afrikan och de tror att bara en engelsktalande från Storbritannien kan göra jobbet. Trots mina prestationer beror det på mitt namn och min ras", skriver hon i anmälan.

Efter att kvinnan ifrågasatt motiveringen hörde hon enligt anmälan inget mer från företaget.

DO har nu inlett tillsyn. Myndigheten vill bland annat veta varför kvinnan inte kallades till intervju, hur hennes meriter jämfördes med andra sökandes och om företaget tänker vidta några åtgärder.

Någon slutsats om diskriminering har ännu inte dragits.