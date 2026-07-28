Kasselstrand: "Åkesson glider runt i en lyxbåt"

I klippet, som har fått hundratusentals visningar, går AFS-ledaren till skoningslöst angrepp mot Åkesson.

– Visst känns det som att Jimmie Åkesson har tappat kontakten med svenska folket? Att han har blivit korrumperad, mätt och trött, säger Gustav Kasselstrand i videon och fortsätter:

– Han glider just nu runt på en lyxbåt värd många, många miljoner på Göta kanal. När han har inlett sin valturné. Den verkar inte direkt att ha någon högre energi.

Åkesson glider runt i en lyxbåt på Göta kanal, är landets mest frånvarande riksdagsledamot, lyfter ändå en lön på 165 000 kr i månaden.



Han drar in ännu mer pengar på tvivelaktig sidoverksamhet: när en av hans böcker tryckts i 80 000 exemplar, förblev merparten osålda. Då sålde… pic.twitter.com/zGh6YimzBh — Gustav Kasselstrand (AFS) 🇸🇪 (@gustavkassel) July 26, 2026

AFS-ledaren tar också upp att Åkesson har en frånvaro i riksdagen på över 90 procent och är den riksdagsledamot som är överlägset mest frånvarande av alla.

– Samtidigt har han extraarvode för att han är partiledare och påstår sig jobba så hårt. Så han drar in en bra bit över 100.000 kr i månaden, säger Kasselstrand.

Han frågar sig vidare vad Jimmie Åkesson har gjort på sin fritid, då han mest verkar vara ledig.

– Då har han skrivit böcker. Böcker som inte direkt har blivit några försäljningssuccéer. Så han skrev en bok, tryckte upp den i 80.000 exemplar och när ingen ville köpa den så sålde han den till sitt eget parti, Sverigedemokraterna som fick betala för de här böckerna som ingen vill ha. Och sen eldade partiet upp böckerna, körde dem till en container i Åkersberga. Det här är ju ren och skär korruption, säger Kasselstrand.

Hade det varit exempelvis Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet som gjort något liknande så hade SD reagerat starkt och sagt att det var ett korrupt beteende, enligt Kasselstrand.

– Men när man själv gör det så tycker man att det är helt okej.

AFS-ledaren konstaterar vidare att det finns otaliga exempel på hur SD har svikit sina ideal och blivit det som de påstod sig kämpa emot.

– Jag ser ingen geist, ingen energi, inget försvar av idealen från Sverigedemokraterna, säger Gustav Kasselstrand.