Fick PUT av Tidögänget samma dag som våldtäkten – slipper utvisning

Jönköpings tingsrätt dömer en afghan som uppger sig vara 20 år till fängelse i tre år och tre månader för våldtäkt.

Brottet begicks den 13 mars i år på ett lager i Anderstorp i Gislaveds kommun, där afghanen och den unga kvinnan arbetade tillsammans.

Enligt åtalet fällde han kvinnan till marken, höll fast hennes armar och genomförde ett vaginalt samlag med våld på det smutsiga golvet.

"Hade ingen chans"

– Han tog fälleben på mig så att jag ramlade på golvet. Jag hade ingen chans, säger offret i förhör.

Hon uppger att hon och afghanen inte haft någon relation och att hon inte vet vad som "flög i honom".

Afghanen nekade till brott och hävdade att inget vaginalt samlag hade ägt rum. Han påstod också att kvinnan samtyckt till samlaget.

Tingsrätten anser dock att kvinnans uppgifter får starkt stöd av utredningen. Domstolen pekar bland annat på avtryck på ett dammigt golv, DNA-spår på en tampong och uppgifter från personer som kvinnan berättade för efteråt.

Afghanens version av händelsen underkänns av rätten. Hans uppgifter om att kvinnan "frivilligt skulle ha lagt sig platt på magen på ett mycket smutsigt golv för att ha samlag med honom framstår också som osannolik", skriver tingsrätten.

"Vaknade och hade fått mejl från Migrationsverket"

I domen framgår att afghanen samma dag som våldtäkten begicks, alltså den 13 mars, beviljades ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Beslutet innebar att han fick ett EU-uppehållstillståndskort och permanent uppehållstillstånd (PUT).

– Jag åkte hem och sov till klockan 17. När jag vaknade hade jag fått ett mejl från Migrationsverket om att jag beviljats permanent uppehållstillstånd, sade afghanen i rätten.

Riksdagen beslutade den 9 juni om att börja fasa ut av PUT, efter att saken utretts under lång tid av Tidöregeringen. Företrädare för SD och andra Tidöpartier har varit tydliga med att syftet med utfasningen är att de vill att invandrarna ska bli svenska medborgare i stället.

Åklagaren yrkade på att den 20-årige våldtäktsmannen skulle utvisas och förbjudas att återvända till Sverige. Tingsrätten konstaterar också att de allmänna förutsättningarna för utvisning är uppfyllda. Brottet beskrivs som mycket allvarligt och begicks dessutom mot en medarbetare på arbetsplatsen, vilket domstolen ser som försvårande.

Men afghanen slipper ändå utvisning – tack vare det förhöjda skydd han fått genom sin nya PUT-status.

Tingsrätten slår fast att han kom till Sverige från Afghanistan som 14-åring, har sin familj här och enligt rätten är etablerad i landet. Domstolen lyfter också fram hans språkkunskaper.

"Talar en synnerligen bra svenska"

I domen framhävs att afghanen "i talar en synnerligen bra svenska – utan grammatiska fel och nästan helt utan brytning".

Rätten anser vidare att han saknar band till Afghanistan och att det inte finns någon påvisad risk för återfall i brott.

Sammantaget vore det "oproportionerligt" att utvisa 20-åringen, enligt domstolen. Därför avslås yrkandet om utvisning.

Afghanen ska betala 251.202 kronor i skadestånd till kvinnan. Han ska också vara kvar i häkte tills fängelsestraffet kan verkställas.

Bakom domen står chefsrådmannen Jan Josefsson samt nämndemän.