Fick tre års fängelse för kondomslarv – överklagar domen

Mannen, som är i 40-årsåldern och kommer från södra Stockholm, dömdes förra veckan för våldtäkt av Södertörns tingsrätt.

Han hade frivilligt sex med kvinnan, som enligt domen var tydlig med att hon inte samtyckte till samlag utan kondom. Tingsrätten ansåg därför att samlaget inte längre var frivilligt när mannen ändå genomförde det utan skydd.

Straffet blev tre års fängelse, vilket är minimistraffet för våldtäkt. Mannen dömdes också att betala 240.000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Mannen nekar till brott och hans försvar överklagar nu domen, enligt nyhetsbyrån Siren.