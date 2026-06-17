Fifa friar vit makt-anklagad domare

Skandalbilderna kom från VAR-rummet strax före avspark. Där syntes 38-årige Evans hålla fingrarna på ett sätt som uppfattades som ett uppochnedvänt OK-tecken.

Vänsternätverket Fare Network, som bekämpar "rasism" inom fotbollen, har krävt att Evans petas från VM på grund av händelsen.

"Våra experter bedömer att gesten som användes tydligt liknar en uppochnedvänd 'ok'-handsymbol som används som en vit makt-symbol i globala högerextrema kretsar", skriver organisationen i ett uttalande.

Fare hävdar vidare att gesten måste ha varit avsiktligt högerextrem och att någon annan förklaring är utesluten.

"Varför använder en VAR-ansvarig denna symbol vid ett globalt fotbollsevenemang just i det ögonblick då han vet att kamerorna är riktade mot honom? Det kan bara vara så att han avsiktligt visar en högerextrem nynazistisk symbol."

Evans själv förnekar att han försökte signalera något högerextremt, rapporterar Yahoo News.

– Jag vill klargöra att jag inte avsiktligt gjorde en handgest eller symbol för att förmedla något budskap, någon tillhörighet, någon lek eller någon övertygelse av något slag, uppger han i ett uttalande.

Han säger att rörelsen kan ha varit ett omedvetet ryck.

– Den enda förklaring jag kan ge är att rörelsen var en ofrivillig, undermedveten ryckning, och att jag inte var medveten om att jag gjorde den vid tillfället. Bilder som togs senare under matchen visade att jag upprepade denna rörelse många gånger medan jag höll en penna mellan fingrarna.

Fifas disciplinnämnd har nu avslutat sin granskning. Enligt det internationella fotbollsförbundet finns det inga bevis för att Evans brutit mot reglerna.

Den australiske domaren har haft Fifa-status i nio år. Under VM ingår han i AFC:s grupp med fyra VAR-domare.