Kramen tros ha dödat L

I DN/Ipsos senaste mätning noteras Liberalerna till en (1) – procent den lägsta noteringen sedan mätningarna startade 1979.

Bedömningen från statsvetare som uttalar sig i DN är att väljarnas dom hänger ihop med L:s närmande till SD.

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, kopplar utvecklingen till kramen med Jimmie Åkesson och statsminister Ulf Kristerssons besked om att SD skulle kunna få plats i regeringen.

– Ända sedan kramen och Kristerssons besked att SD skulle få plats i regeringen har gapet till de rödgröna vuxit, säger Henrik Ekengren Oscarsson till DN.

Till Expressen säger han att L sannolikt får allt svårare att locka stödröster. När partiet uppfattas som chanslöst under spärren minskar också viljan att taktikrösta på det.