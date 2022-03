Finska och svenska politiker mörkar Nato-planer

Finlands president Sauli Niinistö har fört samtal med USA:s president Joe Biden i fredags och på lördagen höll han samtal med sin statsminister Sanna Marin och med Sveriges statsminister Magdalena Andersson i frågan.

"Det är uppenbart att mycket av det som diskuteras i kulisserna inte kan sägas offentligt i det här skedet", skriver HBL utan att precisera vad som skulle förhindra makthavarna att berätta vad de sysslar med.

HBL:s analytiker Peter Buchert konstaterar att politikerna mycket väl kan ha bestämt sig för att smussla in sina länder i Nato.

"Om Finland var på väg in i Nato skulle statsledningen förvisso agera just så här. Men bara för att den agerar just så här behöver vi inte vara på väg in i Nato", skriver han i en analys.

Den finska tidningen Iltalehti skrev tidigare att Finland och Sverige söker status som "Major non-NATO ally" (MNNA), vilket skulle öppna för utplacering av amerikanska kärnvapen på finsk och svensk mark utan att Sverige eller Finland får de säkerhets­garantier som gäller vid ett fullvärdigt medlemskap i Nato.

Sanna Marin dementerar dock Iltalehtis uppgifter.