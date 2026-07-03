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Fiskar invandrarröster – i Turkiet

Publicerad 3 juli 2026 kl 09.28

Inrikes. Partiet Nyans försöker ta sig in i kommunfullmäktige i Huddinge och Haninge – med hjälp av valaffischer i Turkiet.

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I staden Kulu har partiet satt upp stora skyltar med bilder på sina kandidater i de båda Stockholmskommunerna. På turkiska uppges att Nyans behöver 1.200 röster i respektive kommun för att få mandat.

Kulu har sedan länge starka band till Sverige och kallas ibland svenskstaden. Många turkar som kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare på 1960- och 1970-talet kom därifrån, och i staden finns bland annat svenska skyltar och Olof Palmes park.

Partiledaren Mikail Yüksel säger till Mitt i att satsningen kan få stor betydelse.

– Jag har bokat fyra platser med skyltar. De är ganska centrala och har fått stor uppmärksamhet. Vi kampanjade där förra valet också. Det kan vara avgörande för oss, det är rätt många som bor i Huddinge och Haninge som vistas i den staden just nu.

Förutom Huddinge och Haninge bedriver Nyans även kampanj i Kulu för kommunvalen i Botkyrka, Upplands Väsby, Malmö och Göteborg.

Mikail Yüksel uteslöts ur Centerpartiet 2018 med hänvisning till att han hade mörkat sitt samröre med den högerextrema och ultranationalistiska turkrörelsen Grå vargarna.

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