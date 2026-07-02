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Forssells skryt: Har utvisat totalt 45 somalier för 100 miljoner kronor

Publicerad 2 juli 2026 kl 16.21

Inrikes. Migrationsminister Johan Forssell (M) hånas efter att ha skrutit om att Tidöregeringen har lyckats utvisa hela 45 kriminella somalier de senaste två och ett halvt åren. Bara kostnaden för att betala somaliska politiker att gå med på upplägget landade på 100 miljoner kronor.

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Ekot har tidigare avslöjat den hemliga uppgörelse som Tidöregeringen i slutet av 2023 slöt med Somalia för att försöka förmå landet att ta emot sina egna utvisade medborgare.

Enligt Tidöavtalet skulle Sverige egentligen helt enkelt dra in biståndet för länder som vägrar ta tillbaka sina medborgare. Denna punkt i avtalet verkar dock ha fallit bort.

I fallet Somalia provade regeringen i stället att betala de styrande i det afrikanska landet genom att styra om 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten, bland annat till projekt för politiker nära Somalias premiärministerkansli.

Enligt kritiker från oppositionen handlar det om rena "mutor" till de somaliska politikerna. Skriverierna har bland annat lett till KU-anmälningar och krav på granskning av Forssell och biståndsminister Benjamin Dousa (M).

Men under torsdagen publicerade Johan Forssell ett inlägg på X där han beskriver satsningen som en stor succé – eftersom 45 somalier har utvisats sedan upplägget med att betala de somaliska politikerna inleddes för två och ett halvt år sedan.

"Antalet verkställda brottsutvisningar till Somalia under åtta år med Magdalena Andersson och Morgan Johansson: 9 st. Antalet verkställda brottsutvisningar till Somalia sedan vi inledde vårt samarbete för 2,5 år sedan: 45 st", skriver Forssell och fortsätter:

"Det här samarbetet har samtliga fyra oppositionspartier krävt omedelbart ska upphöra. Tre har dessutom krävt min avgång. Men det har jag inga planer på. Vi är en regering som alltid står på brottsoffrens sida."

En kommentar till Forssells inlägg lyder:

"Låter som väl investerade 100 miljoner, 2 miljoner per Somalier lär betala av sig väldigt snabbt."

En annan användare sammanfattar läget i sitt svar till ministern:

"Det finns ca: 70.000 Somalier i Sverige. Ungefär 95% utan asylskäl. En majoritet kan inte prata svenska. En stor andel är kriminella. 45 st på 2,5 år blir 18 st per år. Lek med tanken att hälften skall utvisas. Det blir ca: 1 promille. Och du är stolt?"

Johan Forssell meddelade på torsdagen att det kontroversiella stödet till de somaliska politikerna ska förlängas.

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