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Fler SD-affischer nedrivna: "Attack på demokratin"

Publicerad 16 juli 2026 kl 14.22

Inrikes. Sverigedemokraternas valaffischer vid Sportcentrum i Norrtälje har rivits ned. Partiet har polisanmält sabotaget, som är det senaste i en rad av angrepp mot partiets valreklam.

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Efter upptäckten på onsdagen kommenterar SD i Norrtälje det inträffade på Facebook:

"Tråkigt att se att våra valaffischer i Norrtälje har utsatts för sabotage. Man behöver inte hålla med oss politiskt, men i en demokrati bemöter man åsikter med argument, inte genom att riva ner eller förstöra valmaterial."

Jacob Heitmann, vice gruppledare för SD i Norrtälje, reagerar kraftigt.

– Det är, i mitt tycke, en attack på demokratin, säger han till Norrtelje Tidning.

Enligt Heitmann ska även en strandflagga med SD-reklam i Söderbykarl nyligen ha vandaliserats.

SD tänker nu sätta upp affischerna igen.

"Om någon har sett något eller har information om vad som hänt får ni gärna kontakta oss eller polisen", skriver partiet på Facebook.

Fallet är långt ifrån det enda i sitt slag på sistone. På torsdagen rapporterade Fria Tider om att nya attacker genomförts mot SD:s partikokal i partilokal i Karlshamn – för fjärde gången på kort tid.

På onsdagen skrev vi om att två personer fångats på film när de förstörde Sverigedemokraternas valaffischer i Henriksdal i Stockholm.

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