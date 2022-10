FN-toppens skryt om att hon styr Googles sökresultat

Det var under ett möte om "desinformation" anordnat av Världekonomiskt forum som Melissa Fleming, undersekreterare för global kommunikation vid FN, berättade om sitt arbete.

– Vi har inlett ett samarbetade med Google. Om man till exempel googlar "klimatförändringar" så kommer man att få fram en rad olika resultat från FN högst upp. Vi startade det här partnerskapet eftersom vi blev chockade över att se hur vi fick upp en otrolig mängd förvrängd information högst upp när vi googlade "klimatförändringar".

Hon fortsätter:

– Så vi börjar bli mycket mer proaktiva. Vi äger vetenskapen och vi tycker att världen bör veta det, och det gör plattformarna själva också.

NEW - UN Secretary for Global Comms says they "own the science" on "climate change," and opposing viewpoints have now been pushed down in search results through their partnership with Google.pic.twitter.com/fMaPYsHGUT

— Disclose.tv (@disclosetv) October 2, 2022